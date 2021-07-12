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Навколо спорту

Баєр придбав захисника ПСЖ Баккера

Вчора 23:30 205 0
Трансфер оцінюється в 10 млн євро
Баєр придбав захисника ПСЖ Баккера
#Баккер

Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Мітчел Баккер продовжить кар'єру в Баєрі.

Про це повідомляє пресслужба "фармацевтів".

Контракт розрахований на 4 роки. Трансфер оцінюється в 10 млн євро

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Допис, поширений Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

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