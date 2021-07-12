Джерело - Чемпіон.
Захисник ПСЖ Мітчел Баккер продовжить кар'єру в Баєрі.
Про це повідомляє пресслужба "фармацевтів".
Контракт розрахований на 4 роки. Трансфер оцінюється в 10 млн євро
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|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Захисник ПСЖ Мітчел Баккер продовжить кар'єру в Баєрі.
Про це повідомляє пресслужба "фармацевтів".
Контракт розрахований на 4 роки. Трансфер оцінюється в 10 млн євро
Переглянути цей допис в Instagram