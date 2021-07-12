Бонуччі про К'єлліні на ЧС-2022: Я домовлюся з ним, не хвилюйтеся

Джерело - Sky Sport Italia.
Капітан збірної Італії Джорджо К'єлінні зіграє на чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Про це заявив його партнер по клубу та збірній Леонардо Бонуччі.
"Якщо я завтра взагалі зможу бігати, це вже буде здорово. Джіджі Доннарумма - поїде, зрозуміло. Лео Бонуччі теж. А я - подивимося", - сказав К'єлінні.
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"Я подбаю про те, щоб він погодився. Ми разом поїдемо у відпустку, і я домовлюся з ним. Не турбуйтеся", - заявив Бонуччі.
Нагадаємо, Бонуччі став найкращим гравцем фінального поєдинку Італія - Англія.