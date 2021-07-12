К'єлліні присвятив лікарям перемогу на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.
Капітан "адзуррі" Джорджо К'єлінні приствятив перемогу лікарям.
"Дякую вам. Усім вам. Тому що під час цієї дивної пригоди ви були в наших серцях. Ми бачили ваші очі, а в наших серцях були ваші серця. Біль тих, хто постраждав. Зусилля тих, кого пандемія поставила на коліна. Бажання повернутися до життя. Обличчя жінок, чоловіків, старих, молодих, дітей і тих, хто рятував наші життя: лікарів".
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"Ви штовхали нас вперед, допомагали, співали з нами. Результат - лише частина гри, але цей результат, ця перемога, ці сльози радості присвячуються вам. Ми написали історію! Forza Azzurri!" - написав К'єлліні.
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