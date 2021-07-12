Колос з Ковалівки вирішив змінити свою стратегію розвитку.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Костишин.

"Колос змінив стратегію розвитку. Президент клубу зажадав, щоб ми відходили від орендованих гравців. Ми почали змінювати склад, всі орендовані пішли. Також взяли новачків, яким ще потрібен час, щоб влитися в команду. Вони були лідерами в своїх клубах, але зараз їм потрібно зрозуміти наші вимоги. Вважаю, що посилилися дуже добре ", - сказав Костишин.