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Костишин: Засуха зажадав, щоб ми відходили від оренд

Сьогодні 19:43 168 0
Тренер Колоса задоволений трансферною кампанією клуба
Костишин: Засуха зажадав, щоб ми відходили від оренд
#Колос, #Костишин

Джерело - YouTube канал Колоса.

Колос з Ковалівки вирішив змінити свою стратегію розвитку.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Костишин.

"Колос змінив стратегію розвитку. Президент клубу зажадав, щоб ми відходили від орендованих гравців. Ми почали змінювати склад, всі орендовані пішли. Також взяли новачків, яким ще потрібен час, щоб влитися в команду. Вони були лідерами в своїх клубах, але зараз їм потрібно зрозуміти наші вимоги. Вважаю, що посилилися дуже добре ", - сказав Костишин.

Раніше Колос переграв Олександрію у контрольному матчі.

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