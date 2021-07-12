Ярмоленко узгодив контракт із Фенербахче. Відома зарплата українця

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко близький до того, щоб оформити перехід в турецький Фенербахче.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Ярмоленко погодив особисті умови контракту з "жовтими канарками". З самого початку футболіст хотів отримувати у Стамбулі 4,5 мільйони євро на рік, але в результаті переговорів сторони прийшли до компромісного варіанту - 4 мільйони євро на рік.

Також повідомляється, що Ярмоленко дістанеться Фенербахче безкоштовно, оскільки Вест Гем готовий відпустити українця вільним агентом достроково, за рік до завершення контракту Андрія з "молотобійцями".