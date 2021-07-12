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Кейн: Біль буде до кінця кар'єри

Сьогодні 12:24 56 0
Кейн: Біль буде до кінця кар'єри
Фото: Getty Image

Гравці збірної Англії зробили все, щоб ними пишалися, однак поразка в фіналі ще довго буде їм згадуватися.

Про це сказав нападник англійців Гаррі Кейн.

Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020 

"У нас є великий привід для гордості після всього того, чого ми зробили. Ми всі - переможці. Кожен з нас хотів виграти фінал, тому, швидше за все, тепер наша душа поболить певний час.

Відлуння болю будуть відчуватися до кінця кар'єри, але що поробиш, - це футбол. Ми покращилися після чемпіонату світу в Росії, зараз же треба продовжувати в тому ж дусі", - зазначив Кейн.

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