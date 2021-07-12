Кейн: Біль буде до кінця кар'єри

Гравці збірної Англії зробили все, щоб ними пишалися, однак поразка в фіналі ще довго буде їм згадуватися.
Про це сказав нападник англійців Гаррі Кейн.
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
"У нас є великий привід для гордості після всього того, чого ми зробили. Ми всі - переможці. Кожен з нас хотів виграти фінал, тому, швидше за все, тепер наша душа поболить певний час.
Відлуння болю будуть відчуватися до кінця кар'єри, але що поробиш, - це футбол. Ми покращилися після чемпіонату світу в Росії, зараз же треба продовжувати в тому ж дусі", - зазначив Кейн.