Від любові до ненависті. У Манчестері осквернили графіті із зображенням Решфорда після незабитого пенальті у фіналі Євро-2020

Збірна Англії на Вемблі поступилася Італії в серії пенальті у фінальному матчі Євро-2020 (1:1, 2:3 по пенальті).

У англійців одинадцятиметрові удари не реалізували Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.

Через кілька годин після закінчення фіналу Євро-2020 було сплюндровано графіті в Манчестері, присвячене Решфорду.

Решфорд був дуже впливовою фігурою за межами футболу в Англії в останні півтора року, заробивши величезну похвалу і лицарське звання за свої зусилля в боротьбі з дитячим голодом і бідністю.

Графіті гравця Манчестер Юнайтед можна знайти недалеко від Копсон-стріт в центрі південного передмістя Манчестера на стіні ка фе Coffee House.