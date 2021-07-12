Український тренер назвав збірну Росії приємним розчаруванням Євро-2020

Збірна Росії виявилася найслабшою на Євро-2020

Так вважає екснаставник Олександрії Володимир Шаран.

"Найбільше розчарування на Євро? Збірна Росії. Але це приємне розчарування. Стільки піару було перед турніром, що навіть зашкалювало. На російських каналах тільки і говорили, яка у них сильна команда.

Але я зовсім не очікував подібного сценарію, тим більше за російським чемпіонатом не слідкую. Нинішня збірна Росії настільки слабка команда, що нема про що говорити. Найбільша країна в світі виявилася найслабшою в футболі", – сказав Шаран.