Манчіні: У мене немає слів, щоб описати все це

Збірна Італії домінувала на полі у фіналі Євро-2020.

Актуально: Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020

Про це сказав головний тренер команди Роберто Манчіні

"У серії пенальті необхідна частинка удачі. Мені шкода збірну Англії, оскільки і вона провела чудовий турнір. Вона сильно додала. Думаю, вона продовжить прогресувати й надалі. А зараз же ми дуже щасливі за всіх італійців. Просто немає слів!

Те, що все це можливо, в певні більш ранні моменти не могли навіть уявити. Але хлопці проявили себе просто чудово. У мене немає слів, щоб описати все це. Це чудовий колектив. Позаду складний матч, який став ще більш важким через швидкий пропущений гол. Але якщо не брати до уваги самого початкового відрізку, ми сьогодні домінували на полі", - сказав Манчіні.