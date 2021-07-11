У Десни існує чимала заборгованість із виплати зарплати

Влітку чернігівську команду покинув цілий ряд виконавців

Джерело - FootBoom.

Заборгованість із виплати зарплати перед футболістами Десни становить чотири місяці.

Про це повідомляє FootBoom.

Також керівництво клубу уріже бюджет на наступний сезон, через те, що чернігівська команда не потрапила в єврокубки.

Влітку Десна понесла значні кадрові втрати. Команду покинули Євген Паст, Павло Полегенько, Максим Імереков, Йоонас Тамм, Юхим Конопля, Андрій Мостовий, Андрій Гітченко, Владислав Огиря і Богдан Білошевський.

Чернігівський клуб не підписав ще жодного новачка на заміну пішли футболістам.

11 липня Десна продовжила контракт з півзахисником Єгором Картушовим.

У стартовому турі УПЛ команда Олександра Рябоконя зіграє з Чорноморцем. Базова дата - 25 липня.