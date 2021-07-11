У Десни існує чимала заборгованість із виплати зарплати

Джерело - FootBoom.
Заборгованість із виплати зарплати перед футболістами Десни становить чотири місяці.
Про це повідомляє FootBoom.
Також керівництво клубу уріже бюджет на наступний сезон, через те, що чернігівська команда не потрапила в єврокубки.
Влітку Десна понесла значні кадрові втрати. Команду покинули Євген Паст, Павло Полегенько, Максим Імереков, Йоонас Тамм, Юхим Конопля, Андрій Мостовий, Андрій Гітченко, Владислав Огиря і Богдан Білошевський.
Чернігівський клуб не підписав ще жодного новачка на заміну пішли футболістам.
11 липня Десна продовжила контракт з півзахисником Єгором Картушовим.
У стартовому турі УПЛ команда Олександра Рябоконя зіграє з Чорноморцем. Базова дата - 25 липня.