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Буряк: Досвід Луческу не дозволить Динамо потрапити в яму

Сьогодні 23:09 176 0
Київській команді буде складно захистити результат, здобутий в минулому сезоні
Буряк: Досвід Луческу не дозволить Динамо потрапити в яму
#Буряк, #Динамо

Джерело - Динамо Київ від Шурика.

Участь в чемпіонаті Європи великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону.

Про це заявив колишній головний тренер команди Леонід Буряк.

"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити у функціональну яму. Басейн, спеціальні процедури, пробіжки, фартлек - впевнений, план з роботи з гравцями, які приєднаються до основної групи на другому зборі, вже складено.

На цьому етапі все повинно пройти без помилок, адже ще до кінця липня відновляться офіційні матчі, а потім не за горами Ліга чемпіонів. Не випадково хлопців попросили вийти з відпустки на пару днів раніше. У минулому сезоні "Динамо" виступило прекрасно, але захистити здобутий результат буде дуже складно", - зазначив Буряк.

Раніше, Динамо і Дженоа не домовилися щодо Супряги.

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