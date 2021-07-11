Нива підсилилася колишнім воротарем Чайки

Джерело - Чемпіон.
Вінницька Нива підписала контракт з воротарем Євгеном Шкарбаном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Попереднім клубом 23-річного голкіпера була друголігова Чайка. У минулому сезоні воротар взяв участь в 13 матчах команди з Петропавлівської Борщагівки.
Шкарбан став другим новачком вінницької команди в літнє міжсезоння. Раніше гравцем Ниви став півзахисник Костянтин Граматик.
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У минулому сезоні Нива посіла шосте місце в групі А Другої ліги. У стартовому турі нового чемпіонату вінницька команда зіграє проти Епіцентру.