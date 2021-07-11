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Нива підсилилася колишнім воротарем Чайки

Вчора 23:54 224 0
Другий новачок вінницької команди в літнє міжсезоння
Нива підсилилася колишнім воротарем Чайки
#Нива, #Чайка

Джерело - Чемпіон.

Вінницька Нива підписала контракт з воротарем Євгеном Шкарбаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попереднім клубом 23-річного голкіпера була друголігова Чайка. У минулому сезоні воротар взяв участь в 13 матчах команди з Петропавлівської Борщагівки.

Шкарбан став другим новачком вінницької команди в літнє міжсезоння. Раніше гравцем Ниви став півзахисник Костянтин Граматик.

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Допис, поширений FC NYVA VINNYTSIA (@fc_nyva_vinnytsia)

У минулому сезоні Нива посіла шосте місце в групі А Другої ліги. У стартовому турі нового чемпіонату вінницька команда зіграє проти Епіцентру.

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