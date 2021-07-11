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Навколо спорту

Колишнього президента Бенфіки засудили до домашнього арешту

Сьогодні 18:09 106 0
Арешт функціонера триватиме до тих пір, поки він не внесе заставу 3,5 мільйона євро
Колишнього президента Бенфіки засудили до домашнього арешту
#Бенфіка

Джерело - footboom.com.

Колишнього президента Бенфіки Луїша Філіпе Вієйру засудили до домашнього арешту за фінансові махінації.

Про це повідомляє AP.

Арешт функціонера триватиме до тих пір, поки він не внесе заставу 3,5 мільйона євро. Вієйра фігурує в кримінальній справі про шахрайство, ухилення від податків і відмиванні грошей. Сам Луїш заперечує всі звинувачення.

Раніше стало відомо, що функціонер був затриманий владою після обшуків, які місцева податкова служба проводила на стадіоні Бенфіки, в штаб-квартирі банку Novo Banco і офісах компаній, пов'язаних з бізнесменом Хосе Антоніу душ Сантушем. Останній є найбільшим приватним акціонером Бенфіки і хорошим другом Вієйри.

Португальські ЗМІ повідомляли, що дане розслідування пов'язане зі справою Монте-Бранко - швейцарської злочинного угруповання, яке займалося шахрайством і відмиванням грошей на території Португалії і була ліквідована у 2011 році.

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