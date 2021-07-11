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Тіте про фінал Кубка Америки: Був антифутбол, нирки заради фолів, поле погане

Сьогодні 14:43 295 0
Збірна Аргентини переграла Бразилію
Тіте про фінал Кубка Америки: Був антифутбол, нирки заради фолів, поле погане
#Кубок Америки

Джерело - Reuters.

Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки.

Головний тренер Селесао Тіте прокоментував поразку своєї команди.

"Організація залишала бажати кращого. Поле було поганим. Гравці піддавалися надмірному ризику. Подібного не повинно відбуватися на такому великому турнірі. Я говорю конкретно про відповідальну людину, президентові КОНМЕБОЛ", - заявив фахівець.

  АктуальноМессі грав з травмою в фіналі Кубка Америки

"Гра то переривалася, то починалася. Ми хотіли грати, але був антифутбол. Весь час пірнали заради фолів, а потім була потрібна ціла вічність, щоб відновити матч. Рефері не підтримував гру. Стратегія полягала в тому, щоб переривати гру ", - сказав Тіте.

Нагадаємо, Мессі - найкращий бомбардир та асистент Кубка Америки.

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