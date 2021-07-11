Найчастіше в боротьбу вступав Микола Матвієнко

Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкращим гравцем збірної України за відсотком виграних єдиноборств на Євро-2020.

Дивіться: Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги

Про це повідомляє Команда №1.

У Миколенка 26 виграних єдиноборств з 29 спроб.

Футболісти збірної України вступали в єдиноборства 339 раз і виграли 54 відсотки дуелей. За ефективністю підопічні Андрія Шевченка займають 13-е місце серед всіх команд-учасниць Євро-2020.

Частіше за всіх у боротьбу вступав Микола Матвієнко - 39 раз.

Нагадаємо, Рома контактувала з Динамо щодо трансферу Миколенка.