Динамо має право в односторонньому порядку викупити Шкуріна

Київське Динамо має право в односторонньому порядку викупити з оренди нападника ЦСКА Іллю Шкуріна.

Про це розповів агент гравця Валерій Ісаєв.

"Якщо Ілля заграє, то Динамо має право в односторонньому порядку викупити гравця. Якщо щось станеться і Ілля не заграє у Києві, то у мене є великі сумніви, що нападника повернуть в Москву і знову дадуть йому шанс. Поки ми зосереджені на тому, що Ілля перейшов в Динамо і у гравця є велике бажання показати себе", - сказав Ісаєв.