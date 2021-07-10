Агробізнес та Епіцентр не виявили сильнішого у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Епіцентр зустрічався з Агробізнесом.
Матч завершився внічию 0:0.
Контрольний матч
10 липня
Епіцентр (Дунаївці) - Агробізнес (Волочиськ) 0:0
Раніше, Рух пограв Ниві у контрольному матчі.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Епіцентр зустрічався з Агробізнесом.
Матч завершився внічию 0:0.
Епіцентр (Дунаївці) - Агробізнес (Волочиськ) 0:0
Раніше, Рух пограв Ниві у контрольному матчі.