Гельзін: Олімпік може продовжити виступи, але з іншими інвесторами

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не виключає можливості існування донецького клубу, який знявся з нового сезону УПЛ.

Про це заявив сам функціонер.

"Можливість того, що Олімпік продовжить виступи, існує. Але вже з іншими інвесторами і керівниками. Якщо їхні бажання співпадуть з можливостями, Олімпік може далі грати.

Особисто ми підтримуємо це і будемо тільки за, якщо команда продовжить виступи. В якій саме лізі - про це говорити передчасно, але, звичайно, хотілося б, щоб ця справа була продовжена серед професіоналів", - заявив Гельзін.