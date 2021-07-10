Нагадаємо, Барселона позбудеться Грізманна, якщо Мессі залишиться в клубі

Джерело - AS.

Нападник Ліонель Мессі несе серйозні фінансові втрати після того, як став вільним агентом.

Про це повідомляє L'Équipe.

Аргентинець недоотримує 100 тисяч євро щодня після того, як став вільним агентом. Термін його контракту з Барселоною закінчився 30 червня.

За попереднім контрактом Мессі отримував близько 139 млн євро на рік до сплати податків (після - близько 75 млн євро на рік).

Відзначається, що жоден із спонсорів Ліонеля не зупинив з ним співпраці через невизначеність з його майбутнім.

Нагадаємо, Барселона позбудеться Грізманна, якщо Мессі залишиться в клубі.