Конте: Італія заслужила фінал, вони були сильніше за всіх, з ким грали

Вемблі буде тиснути на збірну Англії

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Збірна Італії ніколи не відмовлялася від свого стилю протягом чемпіонату Європи-2020.

Про це заявив колишній тренер "Адзуррі" Антоніо Конте.

"Італія повністю заслужила фінал. Вона були сильніше всіх суперників, з якими зустрічалися. Команда ніколи не відмовлялася від своїх ідей, ідентичності і стилю, знала, як адаптуватися до сильних сторін суперника. Велика заслуга Манчіні в тому, що він дав команді багато знань. Гравці показують, що вони вивчили все це напам'ять", - заявив фахівець.

Актуально: Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Італія - Англія

"У Саутгейта сильна команда, в їх луку багато стріл. Їх слабким місцем може стати захист в низькому блоці. Англійці можуть зіткнутися з труднощами, якщо на них натиснути. Вемблі може стати для Англії додатковим стимулом, але арена матиме на них і тиск. Гравці його відчують", - сказав Конте

Нагадаємо, Англія - п'ята команда, яка зіграє фінал Євро вдома.