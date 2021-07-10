Луческу: Якби не коронавірус - був би тренером Сьона

Головний тренер Динамо міг очолити швейцарський клуб

Джерело - Blick.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу міг очолити швейцарський Сьон.

Про це він розповів порталу Blick.

"Це правда, що я дуже ціную президента клубу. Ми були на зв'язку, але моє призначення не відбулося. Потім знову спілкувалися навесні. Через ковіда призупинили чемпіонат, переговори теж. Президент хотів, щоб я прийняв клуб на початку сезону 2020/21", - заявив фахівець.

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"Він подзвонив і попросив мене приїхати в Сьон протягом чотирьох днів. В умовах пандемії було неможливо подорожувати так швидко. Ми припинили спроби, але залишилися в добрих стосунках. Якби не було ковіда я б тренував Сьон. Було б дуже складно поліпшити турнірне становище, але з часом це б вдалося", - сказав Луческу.

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