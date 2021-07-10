Попов: Розумне рішення федерації про перенесення Суперкубка

Джерело - Футбол News.
УАФ вчинила правильно, коли перенесла матч за Суперкубок України на 22 вересня.
Про це заявив захисник Динамо Денис Попов.
"Думаю, це розумне рішення з боку федерації. Тому що це плюс як для Динамо, так і для Шахтаря. Більше часу на підготовку. Хлопці перебували в збірній після такого важкого сезону. Практично не було вихідних, відпустки. Це ж люди, не роботи", - заявив гравець.
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"Тому вважаю, що це розумно. Звичайно, обидві команди гратимуть на перемогу. Але думаю, що удача нам посміхнеться і ми заберемо кубок", - сказав Попов.
Нагадаємо, Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії.