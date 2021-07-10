Попов: Розумне рішення федерації про перенесення Суперкубка

УАФ вчинила правильно, коли перенесла матч за Суперкубок України на 22 вересня.

Про це заявив захисник Динамо Денис Попов.

"Думаю, це розумне рішення з боку федерації. Тому що це плюс як для Динамо, так і для Шахтаря. Більше часу на підготовку. Хлопці перебували в збірній після такого важкого сезону. Практично не було вихідних, відпустки. Це ж люди, не роботи", - заявив гравець.