Львівський Рух роздумує над рішенням про зняття з УПЛ.

Про це заявив журналіст ТаТоТаке Андрій Сеньків.

"Цікаво, що у Львові вже кілька днів було відомо про те, що стадіон Україна не отримає третю категорію. І це робилося через Мінспорту(!), де не в захваті від конфлікту Арени Львів з місцевими клубами і відмови останніх грати на цьому стадіоні.

Але і не Мінспортом єдиним. Це лише допоміжний фактор в цій історії. Ситуація - в конфлікті між Павелком з одного боку, і Козловським і Олександром Шевченком з іншого. Коли матч Руху переносили з Арени Львів на СКІФ. Щоб готувати поле для збірної України, а вона там так і не зіграла", - зазначив Сеньків.