Зідан чекає пропозиції очолити збірну Франції

Фахівець не буде приймати пропозиції клубів

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не збирається найближчим часом повертатися до тренерської діяльності на клубному рівні.

Про це повідомляє ESPN.

49-річний фахівець мріє стати біля керма збірної Франції. Він буде відмовлятися від пропозицій клубів і чекати відходу Дідьє Дешама з поста головного тренера триколірних.

Відзначимо, що Дешам продовжить роботу з національною командою, незважаючи на невдалий виступ на Євро-2020 (виліт в 1/8 фіналу від Швейцарії). Очікується, що Дешам буде біля керма збірної як мінімум до ЧС-2022.

Джерело також відзначає, що саме Зідан є для Французької федерації футболу головним кандидатом на посаду в команді після відходу Дешама.

Нагадаємо, в кінці травня 2021 року Зінедін Зідан в односторонньому порядку розірвав контракт з Реалом.