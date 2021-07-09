 Зідан чекає пропозиції очолити збірну Франції | Футбол | Champion.com.ua
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Зідан чекає пропозиції очолити збірну Франції

Вчора 23:55 45 0
Фахівець не буде приймати пропозиції клубів
Зідан чекає пропозиції очолити збірну Франції
#Дешам, #Зідан

Джерело - isport.ua.

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не збирається найближчим часом повертатися до тренерської діяльності на клубному рівні.

Про це повідомляє ESPN.

49-річний фахівець мріє стати біля керма збірної Франції. Він буде відмовлятися від пропозицій клубів і чекати відходу Дідьє Дешама з поста головного тренера триколірних.

Відзначимо, що Дешам продовжить роботу з національною командою, незважаючи на невдалий виступ на Євро-2020 (виліт в 1/8 фіналу від Швейцарії). Очікується, що Дешам буде біля керма збірної як мінімум до ЧС-2022.

Джерело також відзначає, що саме Зідан є для Французької федерації футболу головним кандидатом на посаду в команді після відходу Дешама.

Нагадаємо, в кінці травня 2021 року Зінедін Зідан в односторонньому порядку розірвав контракт з Реалом.

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