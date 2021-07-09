Куман про контракт Мессі: Лапорта сказав мені не турбуватися

Нагадаємо, Барселона позбудеться Грізманна, якщо Мессі залишиться в клубі

Джерело - Marca.

Барселона зможе продовжити контракт з Ліонелем Мессі на декілька років.

Про це заявив головний тренер каталонців Рональд Куман.

"Я впевнений, що Лапорта розбереться з цим питанням, тому що і для клубу, і для Ла-Ліги важливо, щоб найкращий гравець в світі залишився. Ми всі повинні зробити так, щоб він залишився. Лапорта сказав мені не турбуватися. Ми впевнені, що домовимося з Лео про угоду на кілька років", - заявив фахівець.

Актуально: Збірна Аргентини з Мессі вийшла у фінал Кубка Америки

"Він завжди демонстрував, що хоче залишитися в Барсі. Лео завжди викладався по повній заради цього клубу, сподіваюся, він залишиться. Я думаю, що йому варто залишитися, тому що закінчити в іншій команді - це буде не дуже добре", - сказав Куман

Нагадаємо, Барселона позбудеться Грізманна, якщо Мессі залишиться в клубі.