За перегляд Ліги чемпіонів українці тепер платитимуть більше

З 2 серпня змінюється вартість передплати на MEGOGO

Джерело - Чемпіон.

Вартість підписки "Максимальна", яка включає в себе перегляд Ліги чемпіонів та Ліги Європи на медісервісі MEGOGO збільшиться 2 серпня.

Тепер передплата становитиме 299 гривень.

З основних підписок, представлених на сайті компанії, лише в "Максимальній" доступні матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Актуально: Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція

Також трансляція матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи доступна в додатковій підписці "Спорт", яку можна знайти в особистому кабінеті на MEGOGO. У неї входять 16 спортивних каналів. Стандартна вартість - 199 грн.