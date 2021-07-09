 ПСЖ зазнав збитків на 124 млн євро за підсумками сезону-2019/20 | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ зазнав збитків на 124 млн євро за підсумками сезону-2019/20

Сьогодні 09:58 176 0
Французький клуб не будуть карати
ПСЖ зазнав збитків на 124 млн євро за підсумками сезону-2019/20
#ПСЖ

Джерело - VIPSG.

ПСЖ відзвітував про фінансовий стан команди за підсумками сезону-2019/20.

Про це повідомляє VIPSG.

За даний період збиток парижан склав 124 млн євро. На результат вплинула пандемія коронавіруса.

Очікується, що ПСЖ зазнає збитків близько 200 млн євро в звітному періоді-2020/21.

Національне управління з контролю за менеджментом (DNCG), що відповідає за перевірку фінансів французьких клубів, не стало накладати санкції на ПСЖ, взявши до уваги чинники, що призвели до збитків.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив про підписання Рамоса.

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