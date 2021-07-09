Клаттенбург: На Євро видатне суддівство, що б не думали про момент зі Стерлінгом

На цьому турнірі фіксується 23 фолу в середньому за матч - найменший показник в історії Євро

Джерело - Daily Mail.

Євро-2020 став хорошою рекламою для європейських арбітрів.

Про це заявив колишній суддя АПЛ Марк Клаттенбург.

"Від суперечливого рішення в матчі Данії з Англією нікуди не втекти. Хтось думає, що на Стерлінгу сфолили, хтось - що ні. Важливим є те, що суддя Данні Маккелі в реальному часі вважав, що фол був, а ВАР не відмінив це рішення, оскільки помилка неочевидна. Так що Англія тепер у фіналі", - заявив Клаттенбург.

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"Що б ви не думали про момент з Стерлінгом, в цілому робота суддів на цьому турнірі може бути описана тільки як видатна. Це прекрасна реклама європейських арбітрів",

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"На цьому турнірі фіксується 23 фолу в середньому за матч - найменший показник в історії Євро. У 2004-му їх було 39! На Євро-2016 була показана 201 жовта картка - а тепер лише 143 за матч до кінця. Відеоповтори також були точними і швидкими. Рішення приймаються менш ніж за 100 секунд, і до повторів звертаються тільки в разі явних помилок. Сподіваюся, фінал пройде в такому ж ключі ", - написав Клаттенбург", - підсумував колишній голкіпер.

Нагадаємо, УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Євро-2020.