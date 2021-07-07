Салернітані дозволили грати у новому сезоні Серії А

Клуб міг втратити право грати в Серії А

Федерація футболу Італії (ФФІ) дозволила Салернітані брати участь в Серії А в сезоні 2021/22 років.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуб в минулому сезоні домігся підвищення в класі, однак міг втратити право грати в Серії А через те, що клуб належить Марко Меццаромі - зведеному брату власника Лаціо Клаудіо Лотіто. Регламент Серії А забороняє грати в чемпіонаті двом клубам, пов'язаним з одним власником.

Салернітані не вдалося довести свою незалежність від Лаціо. Але ФФІ на своїх зборах вирішила долю клубу шляхом голосування. Всі члени ФФІ, крім президента Серії В Мауро Балати, проголосували за участь Салернітани в Серії А.

Нагадаємо, що Серія А розпочнеться 13 серпня.