Зоря хоче безплатно орендувати таланта Фламенгу

Зоря готує трансфер таланта Фоаменгу

Зоря звернула увагу на 20-річного півзахисника Фламенгу Юрі де Олівейру.

Про це повідомляє Jornal O Dia.

Луганці пропонують орендувати Юрі на рік без фінансової компенсації, але з опцією викупу за суму, яка буде узгоджена сторонами. Самому футболісту було запропоноване підвищення зарплати, у порівнянні з тією сумою, яку він отримує нині у Фламенгу. Як наслідок, Юрі взяв час на роздуми.

Де Олівейра – один з ключових талантів академії Фламенгу. За молодіжну команду він провів понад 40 поєдинків. Його контракт з бразильцями чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

Нагадаємо, Зоря хоче підсилитись аргентинським захисником.