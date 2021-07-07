Рамос прибув у Париж

Джерело - isport.ua.
Іспанський захисник Серхіо Рамос незабаром стане гравцем ПСЖ.
Про це повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі.
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35-річний футболіст вже прибув до Парижа, де в найближчі кілька годин повинен пройти медобстеження і підписати контракт, який буде розрахований на два роки.
Нагадаємо, Рамос став вільним агентом після свого відходу з Реала. У складі вершкових він виграв 22 титули, в тому числі п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії і чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.