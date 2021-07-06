Анчелотті ще не прийняв рішення щодо Луніна

Українець почав тренування з новим наставником

Новий тренер Реала Карло Анчелотті ще не вирішив, що робити з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Marca.

Однозначним першим номером є Тібо Куртуа, але в клубі розуміють, що Луніну потрібно більше ігрового часу, ніж в минулому сезоні (всього 1 матч в Кубку Іспанії).

Все ще не виключена оренда, але Анчелотті поки не визначився з тим, хто буде другим голкіпером.

Раніше Лунін не виключав, що новий сезон проведе в іншій команді.