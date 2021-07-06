Анчелотті ще не прийняв рішення щодо Луніна

Джерело - sport.ua.
Новий тренер Реала Карло Анчелотті ще не вирішив, що робити з українським воротарем Андрієм Луніним.
Про це повідомляє Marca.
Однозначним першим номером є Тібо Куртуа, але в клубі розуміють, що Луніну потрібно більше ігрового часу, ніж в минулому сезоні (всього 1 матч в Кубку Іспанії).
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Все ще не виключена оренда, але Анчелотті поки не визначився з тим, хто буде другим голкіпером.
Раніше Лунін не виключав, що новий сезон проведе в іншій команді.