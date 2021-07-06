Інтер продовжив контракт з досвідченим захисником

Коларов залишиться в клубі ще на рік

Інтер продовжив контракт з 35-річним сербським захисником Александаром Коларовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з гравцем розрахована до літа 2022 року.

Фінансові умови угоди не повідомляються, але раніше італійські ЗМІ повідомляли про те, що Коларов погодився на 2-кратне зниження зарплати - з 3 до 1,5 мільйона євро в рік.

Коларов перейшов в Інтер з Роми рік тому. У минулому сезоні він зіграв за чемпіонів Італії 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, Інтер може придбати конкурента Зінченка в Манчестер Сіті.