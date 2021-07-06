Організатори зустрічі збірної України спростували скандал з прапорами

Джерело - sport.ua.
Прапори України після завершення зустрічі збірної України ніхто не викидав.
Про це заявили організатори заходу.
"Приліт збірної затримувався і на час очікування, фанати склали прапори на спеціально розкладеному папері. По завершенню заходу прапори, які належать організаторам, були зібрані. Ті прапори, які належали фанам, вони забрали з собою", - повідомили організатори зустрічі збірної України.
Збірна України вперше в історії вийшла з групи на Євро, дійшовши до чвертьфіналу. В 1/4 фіналу синьо-жовті поступилися збірній Англії - 0:4.