Організатори зустрічі збірної України спростували скандал з прапорами

Прапори України після завершення зустрічі збірної України ніхто не викидав.

Про це заявили організатори заходу.

"Приліт збірної затримувався і на час очікування, фанати склали прапори на спеціально розкладеному папері. По завершенню заходу прапори, які належать організаторам, були зібрані. Ті прапори, які належали фанам, вони забрали з собою", - повідомили організатори зустрічі збірної України.