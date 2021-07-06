Ващук: Потрібно їхати грати в Москву і нічого не боятися

Віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Владислав Ващук негативно ставиться до заборони збірній України брати участь у чемпіонаті світу-2021, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

Про це заявив сам Ващук.

"Таке рішення прийняли на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді та спорту України. Я щойно прилетів з Риму, це вирішили без мене, я в цьому участі не брав. Щодо преміальних - хлопці не будуть ображені, але суть же не в цьому. Суть в тому, що хлопці боролися. Не можу зрозуміти, чому в спорт притягують політику.

Чому не відмовилися від участі у відборі, коли дізналися, що ЧС пройде в Москві? Нам сказали їхати. У нас відбір на ЧС, нам не вигравати? Програвати? Взагалі не брати участь? Як хлопців налаштовувати? Давайте тоді взагалі пляжний футбол не будемо розвивати. У пляжному футболі я буквально місяць, раніше я їм не займався. Без жодної задньої думки відправляли хлопців завоювати путівку на ЧС, а далі б розбиралися. Хлопці її завоювали. Я не розумію, чому прийняли таке рішення.

Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати в спорт, на сьогодні це різні речі. Ми говоримо, що потрібно популяризувати пляжний футбол, грати в нього, а нас всюди блокують - зробіть те, зробіть це. Може, нам ще будуть розповідати, як грати, а як не грати? Це надзвичайний момент. У нас одна з кращих команд світу, а ми відмовляємося їхати на ЧС, який можемо виграти. Відмовляємося від такого шансу, я цього не розумію.

Санкції можуть до нас застосувати за таку відмову? Все може бути, я не знаю. Складно. Я за те, що треба їхати, грати і нічого не боятися. Ми вийшли на ЧС, який відбудеться в Москві, що тут поганого?", - зазначив Ващук.