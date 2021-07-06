МЗС РФ: Мабуть, в Україні спочатку не планували їхати на ЧС

Джерело - Eurostavka.
До Міністерства закордонних справ РФ не надходила заява для дозволу на в'їзд в країну з боку України на чемпіонат світу, який відбудеться з 21 по 29 серпня 2021 року в Росії.
Про це повідомляє джерело в МЗС РФ.
"По всій видимості, вони спочатку не планували їхати в Росію на цей турнір.
Нам навіть не надходила заява для дозволу на в'їзд в країну з боку України", - повідомило джерело в МЗС РФ.
Раніше українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюріху.