Зінченко оплатив приїзд в Україну відомо німецького хірурга

Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної України Олександр Зінченко долучився до благодійної акції у Львові.
Про це розповів міський голова Андрій Садовий.
"Клаус Екснер — відомий німецький хірург. Протягом 7 днів він разом з львівськими медиками діагностуватиме і оперуватиме дітей зі складними вродженими і набутими вадами з усієї України.
Але навіть ця історія не обійшлась без футболу) Бо приїзд лікаря до Львова профінансував гравець нашої збірної Олександр Зінченко. Дуже добра традиція, коли популярні спортивні змагання мають продовження у допомозі і підтримці інших", - розповів Садовий.