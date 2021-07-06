Гвардіола: Барселоні у найближчі роки буде важко

Колишній гравець і тренер Барселони Жузеп Гвардіола відреагував на непросте фінансове становище іспанського клубу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Так, я трохи стурбований. Я довіряю Лапорті та його людям, але очевидно, що ситуація з фінансами критична. Дивує, що клуб дійшов до цієї стадії.

Частково справа в пандемії коронавірусу, але це не єдина причина. Барселоні потрібно проявити терпіння. У найближчі роки буде важко", - відзначив Гвардіола.