Андрій Лунін отримає шанс у Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матиме можливість зарекомендувати себе перед Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Marca.

Сьогодні, 5 липня, мадридський Реал розпочинає шеститижневу підготовку до нового сезону. Разом з іншими футболістами, які не були задіяні у матчах Євро-2020 і Кубка Америки, з відпустки вийде й український голкіпер Андрій Лунін.

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Основним воротарем мадридців у можливих контрольних поєдинках "вершкових" буде саме український кіпер, оскільки Тібо Куртуа з'явиться у команді не раніше, ніж через три тижні.

Нагадаємо, що в січні минулого року Лунін провів свій перший матч за вершкових, зігравши 120 хвилин у кубковому поєдинку проти Алькояно (1:2). Це і є його єдиний офіційний матч у складі Реалу після трансферу з Зорі у 2018-му році за 8,5 млн євро.