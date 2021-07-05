Динамо скоротить відпустку для гравців збірної України - джерело

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб Динамо хоче якомога швидше розпочати підготовку в оптимальному складі.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
Футболісти київського клубу, які брали участь в Євро-2020, повернулися в Україну 4 липня, але зможуть відпочити менш як тиждень.
Збірники Динамо приєднаються до команди на другому зборі. Після короткої відпустки. Меншої, ніж спочатку розраховували.
Нагадаємо, перший тренувальний збір киян триватиме до 7 липня. У цей день команда зіграє спаринг проти Люцерна і повернеться в Київ. Однак вже 10-го липня Динамо знову повернеться у Швейцарію, де також проведе другий збір.
Раніше повідомлялося, що Динамо та Шахтар проведуть матч за Суперкубок у вересні.