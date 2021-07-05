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Павлов категорично оцінив майбутнє Шевченка у збірній України

Сьогодні 17:25 471 0
Микола Павлов прокоментував майбутнє Андрія Шевченка
Павлов категорично оцінив майбутнє Шевченка у збірній України
#Павлов, #Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов не має сумнівів щодо того, хто повинен працювати з "синьо-жовтими" у відборі до ЧС-2022.

Про це розповів сам функціонер.

"Ніхто не очікував, що українці дійдуть до чвертьфіналу. Якби хтось це сказав до початку чемпіонату Європи, то ніхто б не повірив.

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Результат є, а гру я не обговорюю. Це справа тренерів та експертів, які ходять, слухають, дивляться. Я цим давно вже не займаюся.

Серед українців на Євро найбільше сподобався Бущан. Він стільки витягнув в перших матчах.

А щодо того, хто повинен тренувати збірну України у відборі до ЧС-2022... Андрій Шевченко, якщо він захоче. Змінювати тренера не треба. Якщо Шевченко погодиться, ми всі повинні будемо йому за це подякувати", – сказав Павлов.

Раніше, Ярмоленко залишився у ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.

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