Миколенко: У роздягальні збірної була трансляція, як за нас вболівали в Києві

Захисник збірної України та Динамо Віталій Миколенко подякував уболівальникам за підтримку під час Євро-2020.

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Відповідний пост з'явився в Instagram гравця.

"Хочу подякувати всім за ту підтримку,яка була протягом всього турніру це історія, яку ми написали разом з вамиІ коли ви біля Гуліверу вболівали за нас ,в роздягальні в нас була пряма трансляція і ми це все бачили і відчували підтримку", - написав Миколенко.