Миколенко: У роздягальні збірної була трансляція, як за нас вболівали в Києві

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України та Динамо Віталій Миколенко подякував уболівальникам за підтримку під час Євро-2020.
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Відповідний пост з'явився в Instagram гравця.
"Хочу подякувати всім за ту підтримку,яка була протягом всього турніру це історія, яку ми написали разом з вамиІ коли ви біля Гуліверу вболівали за нас ,в роздягальні в нас була пряма трансляція і ми це все бачили і відчували підтримку", - написав Миколенко.
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Нагадаємо, футболісти збірної України гідно подякували фанатам в Римі.