Кулач: Луческу сказав, що хоче перевірити, чи готовий я для Динамо

Колишній нападник Ворскли Владислав Кулач спробує закірпітися в складі київського Динамо.

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Про це він розповів порталу Команда №1.

"Містер сказав, що хоче перевірити, чи готовий я для Динамо .У мене з'явився такий шанс, і я буду робити все можливе, щоб закріпитися тут. Кожен день в такому клубі можна багато чому навчитися. Звичайно, я хочу залишитися, і докладу для цього максимум зусиль", - сказав Кулач.

Раніше Динамо зіграло внічию з Лозанною у товариському матчі.