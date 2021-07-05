Саутгейт: Не будемо задоволені, якщо зупинимося на півфіналі

Збірна Англії спробує перевершити своє досягнення на чемпіонаті світу

Джерело - Independent.

Гравці збірної Англії не будуть задоволені вильоту у півфіналі чемпіонату Європи-2020.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Ми вже впоралися зі стількома неприємностями, подолали стільки бар'єрів. Я відчуваю, що ці гравці сприймають все це лише як черговий виклик. Цікаво, що ми не будемо повністю задоволені, якщо зупинимося на півфіналі, хоча три роки тому було відчуття, що ми пройшли великий шлях", - заявив Саутгейт.

Актуально: Англія - Данія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

"Тепер ми повторили те досягнення, але цього недостатньо, щоб задовольнити цю команду. Це хороший знак. Ми готові зробити наступний крок - гравці натхнені цим викликом. У нас є хлопці, які брали трофеї, вони знають, як це. Від цього у них додалося впевненості", - сказав тренер.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.