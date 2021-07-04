Копина став гравцем Олександрії

Останнім клубом гравця був Рух

Джерело - Чемпіон.

ФК Олександрія підписав контракт з опорним півзахисником Юрієм Копиною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Юрій є вихованцем ДЮСШ львівських Карпат, Львова та харківського Металіста.

29 серпня 2012 року дебютував у команді U-19 харків'ян у виїзному матчі проти донецького Шахтаря. За молодіжну (U-21) команду дебютував 25 листопада того ж року в домашньому поєдинку із сімферопольською Таврією. У сезоні 2013/14 у складі команди U-19 став золотим призером чемпіонату.

23 квітня 2016 року дебютував у Прем'єр-лізі у виїзному матчі проти Сталі.

Виступав за аматорський клуб Львів у турнірах ААФУ, а також за ФК Рух.

Раніше, Дніпро-1 та Олександрія не виявили сильнішого у контрольному матчі.