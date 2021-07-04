Вінгер киян відчув дискомфорт на тренуванні

Сьогоднішнє тренувальне заняття Динамо не зумів завершити вінгер Жерсон Родрігес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний люксембурзький футболіст відчув невеликий дискомфорт під час бігової роботи, після чого був змушений припинити тренування.

В рамках підготовки до нового сезону чемпіонату України 5 липня Динамо проведе спаринг з представником регіональної ліги Франції.

У першому турі сезону 21/22 УПЛ київська команда зустрінеться з донецьким Олімпіком.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Лозанною у контрольному матчі.