Джерело - isport.ua.
Сьогоднішнє тренувальне заняття Динамо не зумів завершити вінгер Жерсон Родрігес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
26-річний люксембурзький футболіст відчув невеликий дискомфорт під час бігової роботи, після чого був змушений припинити тренування.
В рамках підготовки до нового сезону чемпіонату України 5 липня Динамо проведе спаринг з представником регіональної ліги Франції.
У першому турі сезону 21/22 УПЛ київська команда зустрінеться з донецьким Олімпіком.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Лозанною у контрольному матчі.