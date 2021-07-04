Ярмоленко вибирає між Галатасараєм та Фенербахче

Два турецькі гранди ведуть жваву боротьбу за українця

Атакувальний півзахисник Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко незабаром може перейти в один з турецьких клубів.

Про це повідомляє Haber365.

Інтерес до Ярмоленка проявляють два тамтешні гранди Галатасарай і Фенербахче, які хочуть скористатися готовністю Вест Гема відпустити українця за невелику компенсацію.

Відзначається, що Ярмоленко через свого агента вже веде активні консультації з приводу трансферу до Туреччини. Можливість пограти в цій країні бачиться для Андрія хорошим шансом показати себе.

Галатасарай вже зробив офіційну пропозицію Ярмоленку. У цьому клубі висловили готовність платити українцеві по 2,5 мільйони євро на рік. Після цього на горизонті виник Фенербахче, де Ярмоленку пообіцяли вже 3 мільйони євро на рік.

Відомо, що Ярмоленко відхилив пропозицію Галатасарая, вважаючи, що варіант з Фенербахче є більш цікавим. Втім, остаточне рішення українець пообіцяв прийняти після закінчення виступів зі збірною України на Євро-2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Вест Гемі Ярмоленко отримує близько 6 мільйонів фунтів на рік.