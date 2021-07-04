Інгулець підписав колишнього голкіпера Маріуполя

Джерело - sport-kr.com.ua.
Колишній голкіпер Маріуполя 29-річний Євген Гальчук з нового сезону буде захищати кольори ФК Інгулець.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Петрового.
Євген Гальчук народився 5 березня 1992 року. Вихованець академії донецького Шахтаря. У 2009 році він почав грати у Другій лізі України за фарм-клуб Шахтар-3. Провів за нього 30 матчів. У 2011 році Гальчук був зарахований в дубль головної команди Шахтаря.
У липні 2012-го Євген став гравцем Маріуполя.
Євген Гальчук також виступав за юнацькі (U-18, U-19) і молодіжну (U-21) збірні України.
Нагадаємо, Інгулець переміг Кривбас у контрольному матчі.