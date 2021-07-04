Миколенко: Відіграти два голи проти Англії - це фантастика

Збірна Англії розгромила Україну у чвертьфіналі Євро-2020.

Захисник української збірної Віталій Миколенко прокоментував цю поразку.

"Завжди складно відіграватися після 0:2. Коли пропускаєш на перших хвилинах першого тайму і відразу після початку другого тайму. Психологічно дуже складно. Граючи проти такої команди, як Англія, один м'яч складно відіграти, а два - на межі фантастики. Це нас трохи надломило. Вважаю, третій м'яч нас добив", - сказав Миколенко