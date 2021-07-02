Дев'ять футболістів залишили Прикарпаття

Гравці отримали статус вільних агентів

Під час літнього міжсезоння в складі Прикарпаття відбулися перші кадрові зміни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30 червня завершилися контракти у восьми гравців, подальшу співпрацю з якими івано-франківський клуб не продовжує.

Так, команду покинув Ярослав Конкольняк, Орест Януш, Андрій Вацеба, Юрій Шпирка, Сергій Мелінішін, Валерій Сад, Василь Курко і Анатолій Ульянов. Ці гравці залишили Прикарпаття в якості вільних агентів.

Також минулого тижня за обопільної згоди сторін було припинено співпрацю з 18-річним нападником Андрієм Андрейчуком, який вирішив спробувати свої сили в дублі Олександрії.

Раніше, Металіст підписав чотирьох гравців.